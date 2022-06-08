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Финансовую пирамиду «Не работа» выявили в Туркестанской области

деньги Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области, передает Zakon.kz.
Было установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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