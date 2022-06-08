Спецоперацию в Актау сняли на видео: задержана уроженка Ирана

В Актау полицейские изъяли крупную партию наркотических веществ: общий вес составил 39 килограммов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции региона, спецоперация была проведена 1 июня.

Правоохранители задержали уроженку Ирана. При обыске в ее квартире был обнаружен и изъят опий общим весом 39 килограммов.

В отношении подозреваемой следственным судом города санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».