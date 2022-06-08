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Спецоперацию в Актау сняли на видео: задержана уроженка Ирана

задержание, спецназ, полиция Фото: Zakon.kz
В Актау полицейские изъяли крупную партию наркотических веществ: общий вес составил 39 килограммов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции региона, спецоперация была проведена 1 июня.

Правоохранители задержали уроженку Ирана. При обыске в ее квартире был обнаружен и изъят опий общим весом 39 килограммов.

В отношении подозреваемой следственным судом города санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 части 3 УК РК («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств»). Иная информация в интересах следствия не разглашается.Пресс-служба ДП Мангистауской области

Анастасия Московчук
Актау Мангистауская область
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