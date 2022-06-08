Обещала помочь с визой в Южную Корею: мошенница обманула кызылординцев

Пять человек лишились денег в Кызылорде. Жители города поверили мошеннице, которая обещала помочь с оформлением визы в Южную Корею, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась 49-летняя жительница с заявлением по факту мошенничества. Стало известно, что незнакомая гражданка обманом получила у потерпевшей 1 млн 500 тыс. тенге. Мошенница обещала, что поможет двум ее детям якобы оформить визу для трудоустройства в Южной Корее.

Позже в полицию обратились еще четверо потерпевших по такому же факту мошенничества.

Неизвестная вошла в доверие и убедила решить вопрос с оформлением визы за границу. Она получила с каждого потерпевшего по 700 тыс. тенге. Общий ущерб составил 4 млн 300 тыс. тенге.

Кызылординские полицейские провели оперативно-розыскную работу и установили подозреваемую. Выяснилось, что аферистка потратила полученные деньги на собственные нужды.

По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обстоятельства происшествия выясняются.