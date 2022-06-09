Пожар вспыхнул во время ремонта школы в Экибастузе

Ни учеников, ни педагогов в школе не было. Учебное заведение находится на капремонте с апреля. В Павлодарской области за несколько месяцев горело уже три школы, сообщает Zakon.kz.

В Экибастузе едва не сгорела школа. Пожар начался в одном из кабинетов на первом этаже. К приезду спасателей уже горели мебель, двери и стройматериалы, сообщает КТК.

Последствия ЧП могли быть намного печальнее. Пожарные успели предотвратить взрыв газового баллона, а с огнем они справились буквально за полчаса.

Ни учеников, ни педагогов в школе не было. Учебное заведение находится на капремонте с апреля.

Отмечается, что в Павлодарской области за несколько месяцев горело уже три школы.

В первом случае полицейские расследуют версию поджога. Во втором – замыкание электропроводки. В этом пожаре – нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Как рассказал начальник Управления ДЧС Павлодарской области Сергей Огай, предварительная причина пожара – проведение сварочных работ.