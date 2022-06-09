Поссорился с женой: полицейский и зампрокурора спасли карагандинца от самоубийства

В Караганде мужчина забрался на крышу пятиэтажного дома и хотел спрыгнуть. Прибывшим на место полицейским, заместителю прокурора и спасателям удалось снять его с крыши, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областной полиции, инцидент произошел 8 июня на крыше пятиэтажного дома по ул. Дуйсенбекова.

Некий гражданин находился на самой кромке крыши, заявляя, что покончит жизнь самоубийством. На крышу дома поднялись первый заместитель начальника УП Караганды Рыскали Жазыкбаев и заместитель прокурора района им. Казыбек би Сейдахмет Уткуров со спасателями УЧС города. Полицейский вступил с ним в переговоры. Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ведомстве отметили, что переговоры длились 3,5 часа, после них мужчину убедили не совершать опрометчивый поступок. Его сняли с крыши и передали спасателям, которые оказали ему медицинскую и психологическую помощь.

В ходе разбирательства выяснилось, что 22-летний житель города поссорился с супругой, после чего решил свести счеты с жизнью. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Полицейские установили, что карагандинец «не состоит на профилактическом учете ни в наркологии, ни в психоневрологическом диспансере».