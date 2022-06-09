В Нацбанке рассказали, что повлияло на укрепление тенге в мае

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала об основных факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке, сообщает Zakon.kz.

Как отметила эксперт, в мае курс тенге продолжил укрепление, достигнув уровня в 415,16 тенге за доллар. За месяц обменный курс укрепился на 6,8% на фоне высоких цен на нефть, увеличения экспортной валютной выручки, укрепления валют развивающихся рынков, в том числе российского рубля, крупного налогового периода и общего снижения спроса физических лиц на иностранную валюту.

По словам зампредседателя Нацбанка, предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продаж валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долларов.

На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

При этом спикер отметила, что объем интервенций составил порядка 4,6% от общего рынка, а участие Национального банка было нейтральным и не оказывало влияния на курсообразование.

Для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долларов. В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального фонда не потребовалось – в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Национальный фонд.

Алия Молдабекова также рассказала, что для поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30%, обеспечивающей диверсификацию инвестиционного портфеля, в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов на валютном рынке.

Причины укрепления курса рубля

Заместитель председателя Нацбанка также рассказала о динамике курса российского рубля. В последней декаде мая он достигал минимального значения с февраля 2018 года.

Существенную роль в стремительном укреплении рубля сыграли меры контроля за движением капитала, предпринятые Российской Федерацией. В частности – обязательная продажа экспортерами части валютной выручки, запрет на вывод капитала из страны и другие. Алия Молдабекова

Бо́льшее укрепление курса рубля по сравнению с тенге привело к изменению взаимной котировки с 5 – 5,5 до 7 тенге за рубль.

По словам Молдабековой, такое смещение паритета не было обусловлено фундаментальными изменениями во взаимной торговле или структурах экономик России и Казахстана. Тенге не укрепился так же сильно, как рубль, потому что укрепление рубля связано с очень специфическими факторами, не имеющими прямого влияния на национальную валюту.

В отношении дальнейшей ситуации с курсом рубля и тенге стоит отметить, что Национальный банк не ставит перед собой цель вмешиваться в рыночное курсообразование тенге. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены. Наша цель – предотвращение дестабилизации на внутреннем финансовом рынке и сглаживание излишней волатильности, но никак не таргетирование какого-то определенного уровня курса. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

Динамика золотовалютных резервов

В мае золотовалютные резервы снизились, по итогам месяца их объем составил 32,8 млрд долларов.

В значительной степени снижение ЗВА связано со снижением цены на золото с 1915 до 1854 долларов за унцию. Минимальное значение цены в течение месяца составило 1806 долларов за унцию, при этом в течение дня котировки опускались ниже психологической отметки в 1800. Как и в прошлом месяце, давление на цены на драгоценный металл оказывает повышение доходностей казначейских облигаций США, что связано с ожиданиями рынка по дальнейшему ужесточению монетарной политики со стороны ФРС США. Тем не менее имеющиеся инфляционные риски и сохраняющаяся геополитическая напряженность продолжают вносить свою лепту в поддержку цен на драгоценный металл. Алия Молдабекова

По словам эксперта, помимо снижения стоимости портфеля золота, наблюдалось снижение корреспондентских счетов БВУ в Национальном банке, а также выплата госдолга. С другой стороны, покупки иностранной валюты на локальном валютном рынке частично восстановили валютную часть ЗВА.