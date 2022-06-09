Токаев поручил перенаправить 2 млрд кубометров экспортного газа на внутренний рынок

На заседании Совета иностранных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 млрд кубометров газа с экспортного на внутренний рынок, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля, уровень газификации Казахстана достиг 53%. Почти 10 млн граждан получили доступ к газу. Потребление газа внутри страны растет очень быстро. Это, в первую очередь, связано с переводом на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуском газохимических комплексов и новых промышленных предприятий. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана добавил, что дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году.

По словам Токаева, обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом.

Прошу правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 млрд кубометров газа с экспортного на внутренний рынок. Кроме того, правительству требуется в срочном порядке решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в 1 млрд кубометров. Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что заседание Совета иностранных инвесторов проходит на фоне крайне напряженной международной обстановки.