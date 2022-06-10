Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским.
Финляндия предоставит новый пакет помощи Украине, включающий военную технику.
Генеральный секретарь НАТО 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию.
Китай даст решительный отпор, если кто-то попытается использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить интересам КНР, заявили в Минобороны.
Два снаряда разорвались в центре Донецка, один из боеприпасов попал в верхний этаж жилого дома, пишут российские СМИ.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России – Александр Вучич.
Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесли на рассмотрение украинской Рады.
Владимир Зеленский заявил, что Россия с 2014 года нарушила порядка 400 международных соглашений.
Первый эшелон с зерном отправлен в Россию из самопровозглашенной ЛНР, пишут российские СМИ.