Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

Финляндия предоставит новый пакет помощи Украине, включающий военную технику.

Генеральный секретарь НАТО 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию.

Китай даст решительный отпор, если кто-то попытается использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить интересам КНР, заявили в Минобороны.

Два снаряда разорвались в центре Донецка, один из боеприпасов попал в верхний этаж жилого дома, пишут российские СМИ.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России – Александр Вучич.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесли на рассмотрение украинской Рады.

Владимир Зеленский заявил, что Россия с 2014 года нарушила порядка 400 международных соглашений.