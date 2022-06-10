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Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций

Украина Фото: president.gov.ua
Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти, передает Zakon.kz.

  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

  • Финляндия предоставит новый пакет помощи Украине, включающий военную технику.

  • Генеральный секретарь НАТО 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию.

  • Китай даст решительный отпор, если кто-то попытается использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить интересам КНР, заявили в Минобороны.

  • Два снаряда разорвались в центре Донецка, один из боеприпасов попал в верхний этаж жилого дома, пишут российские СМИ.

  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России – Александр Вучич.

  • Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесли на рассмотрение украинской Рады.

  • Владимир Зеленский заявил, что Россия с 2014 года нарушила порядка 400 международных соглашений.

  • Первый эшелон с зерном отправлен в Россию из самопровозглашенной ЛНР, пишут российские СМИ.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Швейцария
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