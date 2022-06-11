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Полтонны кокаина нашли в коробках из-под бананов сотрудники супермаркетов в Чехии

авто Фото: pixabay
Нестандартные находки на сумму около 60 миллионов евро обнаружили в городах Йичин и Рыхнов-над-Кнежноу, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, следствие по делу ведет Национальный центр борьбы с наркотиками. Согласно предварительной информации, наркотики были направлены из Колумбии.

Чешская полиция взаимодействует с правоохранительными органами других стран и Интерполом. Предполагается, что аналогичные «посылки» могли быть направлены наркодилерами в соседние государства.

Елена Беляева
Чехия
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