У российской королевы красоты нашли полкило наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов нашли свыше 500 граммов мефедрона у модели и обладательницы титула «Вице-мисс Дубай – 2019» Кристины Духиной, сообщает Zakon.kz.

Ее задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, пишет «Московский комсомолец».

При задержании девушки 9 июня у нее обнаружили 3 грамма мефедрона. Оперативники решили провести обыск, и в квартире Духиной нашли основную часть наркотических средств.

Недалеко от «Москва-Сити», в 1-м Красногвардейском проезде, в ходе обыска по месту жительства Кристины Духиной правоохранители обнаружили и изъяли почти 512 граммов мефедрона. Наркотик был подготовлен для дальнейшего сбыта. Женщина задержана.

Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ. Духиной может грозить до 20 лет лишения свободы.

Кристина — модель, директор модельного агентства Black Sea Models. В 2019 году она завоевала титул «Вице-мисс Дубай».