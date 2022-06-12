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Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев победил мексиканца Томаса Рохаса

ринг, победа Фото: Instagram/bekman_soilybaev
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал победу в бою с мексиканцем Томасом Рохасом на вечере бокса в Актау, передает Zakon.kz.

Бой прошел всю дистанцию (10 раундов), а победу единогласным решением судей одержал Сойлыбаев со счетом 100-90 (трижды).

Это была 14 победа боксера Бекмана Сойлыбаева в профессиональной карьере.

В главном бою вечера бокса в Актау сразятся казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов и аргентинец Себастьян Папесчи.

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Ирина Лукичева
Актау
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