Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев победил мексиканца Томаса Рохаса

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал победу в бою с мексиканцем Томасом Рохасом на вечере бокса в Актау, передает Zakon.kz.

Бой прошел всю дистанцию (10 раундов), а победу единогласным решением судей одержал Сойлыбаев со счетом 100-90 (трижды).

Это была 14 победа боксера Бекмана Сойлыбаева в профессиональной карьере.

В главном бою вечера бокса в Актау сразятся казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов и аргентинец Себастьян Папесчи.

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