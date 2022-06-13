Ученые заявили о самом высоком за годы риске применения ядерного оружия

Все члены «Большой пятерки» продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях, сообщает Zakon.kz.

Девять государств, обладающих ядерным оружием – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. Хотя общее количество ядерного оружия несколько сократилось в период с января 2021 года по январь 2022-го, в следующем десятилетии это число, вероятно, увеличится. Такое мнение выразили ученые Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Из общего запаса, насчитывающего 12 705 боеголовок на начало 2022 года, около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Около 2 тыс. — почти все из которых принадлежали России или США — пребывали в состоянии повышенной боевой готовности.

Все государства, обладающие ядерным оружием, увеличивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них обостряют ядерную риторику и роль, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. Это очень тревожная тенденция. Директор Программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван

В SIPRI напомнили, что за прошедший год в ядерной дипломатии произошло несколько важных событий – вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия в январе 2021 года, продление на пять лет нового Договора СНВ и начало переговоров о возвращении Ирана к соблюдению ядерной сделки.

Кроме этого, 3 января 2022 года постоянные члены СБ ООН, обладающие ядерным оружием, опубликовали заявление о недопустимости ядерной войны.

Хотя в прошлом году были достигнуты некоторые значительные успехи как в контроле над ядерными вооружениями, так и в ядерном разоружении, риск применения ядерного оружия сейчас кажется более высоким, чем когда-либо со времен разгара Холодной войны. Директор SIPRI Дэн Смит

В SIPRI отметили, что все члены «Большой пятерки» продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях.