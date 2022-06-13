Судно с овцами на 4 млн долларов затонуло в Красном море

На борт было загружено 15 800 овец – больше пределов допустимой нагрузки, которая составляет 9 тыс. голов скота, передает Zakon.kz.

Перегруженное судно, набитое тысячами овец, затонуло 12 июня в суданском порту Суакин на Красном море, большинство животных на борту утонуло, экипаж выжил, сообщает The Guardian.

Животноводческое судно экспортировало животных из Судана в Саудовскую Аравию. На борт было загружено 15 800 овец – больше пределов допустимой нагрузки.

Судно уходило под воду несколько часов рядом с причалом. Общая стоимость утонувшего скота оценивается в 4 млн долларов.

Власти также обеспокоены возможными последствиями для экологии и для работы порта.