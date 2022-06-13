Касым-Жомарт Токаев посетит Россию и Иран на этой неделе

Опубликован рабочий график президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на 13-19 июня 2022 года, передает Zakon.kz.

16 июня глава государства примет участие в первом заседании Национального курултая, которое состоится в новообразованной области Ұлытау.

О нем президент объявил в ходе обращения к казахстанцам по результатам референдума.

Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. Касым-Жомарт Токаев

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17 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Лидер Казахстана прибудет в Санкт-Петербург по приглашению президента РФ Владимира Путина, которое тот озвучил 10 февраля 2022 года во время рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Москву.

В ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей. Надеемся, что он примет наше приглашение, а также всегда ждем на форум в Санкт-Петербург солидную делегацию казахстанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Владимир Путин

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19 июня лидер Казахстана по приглашению президента Ирана Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран.

В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов, – отмечается в сообщении.