Более 5,5 тыс. бизнес-проектов актюбинцев получили господдержку в 2021 году

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Аким региона Ондасын Уразалин заявил о том, что благодаря увеличению объема промышленной продукции, в том числе обрабатывающей, в области ведется курс на диверсификацию экономики, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности региона, передает Zakon.kz.