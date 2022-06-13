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Более 5,5 тыс. бизнес-проектов актюбинцев получили господдержку в 2021 году

аким Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Аким региона Ондасын Уразалин заявил о том, что благодаря увеличению объема промышленной продукции, в том числе обрабатывающей, в области ведется курс на диверсификацию экономики, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности региона, передает Zakon.kz.
Если говорить о малом и среднем бизнесе, то в прошлом году господдержка была оказана более 5,5 тыс. бизнес-проектов, что в два раза больше, чем в 2020 году. В прошлом году на реализацию программы Дорожная карта бизнеса – 2025 было выделено более 10 млрд тенге, что в три раза превышает объем финансирования 2020 года. По данному направлению область занимает первое место среди регионов, – сказал аким в СЦК.

Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в регионе по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,8%, объем выпускаемой продукции увеличился на 21,7%.

Елена Беляева
Уразалин Ондасын Актюбинская область
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