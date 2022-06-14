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Собака по кличке Грей помогла найти пропавшего мальчика в Шымкенте

Шымкент Фото: polisia.kz
12 июня около 22:40 в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сын пропал. Полицейские начали розыск. К поискам ребенка подключился инспектор-кинолог Центра кинологической службы Ерболат Жамалбаев со служебно-розыскной собакой по кличке Грей, передает Zakon.kz.

В течение часа мальчика нашли в одном из торговых центров города. Его передали родным.

Я вышла с сыном на вечернюю прогулку. На несколько минут зашла домой, за это время сын ушел в неизвестном направлении. Сразу же сообщила об этом в полицию. Стражи порядка приехали быстро, дала для работы служебной собаки одежду сына. В результате полицейские сразу же вышли на его след и нашли его целым и невредимым. Спасибо сотрудникам полиции, – выразила благодарность мать мальчика.

Полицейские мегаполиса призывают горожан быть внимательными к своим детям, чтобы избежать несчастных случаев.

Ирина Лукичева
Шымкент
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