Собака по кличке Грей помогла найти пропавшего мальчика в Шымкенте

Фото: polisia.kz

12 июня около 22:40 в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сын пропал. Полицейские начали розыск. К поискам ребенка подключился инспектор-кинолог Центра кинологической службы Ерболат Жамалбаев со служебно-розыскной собакой по кличке Грей, передает Zakon.kz.