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Пассажир разбил лобовое стекло такси кирпичом в Павлодаре

Пассажир разбил лобовое стекло такси в Павлодаре Фото: pixabay
В Павлодаре после конфликта с водителем такси мужчина разбил лобовое стекло автомобиля кирпичом, сообщает Zakon.kz.

13 июня в 12.40 в полицию поступил вызов о том, что по улице Товарная просит помощи водитель такси.

61-летний водитель рассказал, что некоторое время назад у него с пассажиром произошел словесный конфликт. После чего пассажир начал оскорблять водителя, а после, доехав до конечной остановки и выйдя на улицу, взял в руки кирпич и бросил его в лобовое стекло транспортного средства, затем, взяв второй кирпич, ударил им в боковое стекло. Начальник МПС Управления полиции города Павлодара Арман Каптаев

По данному факту полицейскими установлен 29-летний пассажир. В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП за совершение мелкого хулиганства.

Анастасия Стативкина
Павлодар
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