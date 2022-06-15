Пассажир разбил лобовое стекло такси кирпичом в Павлодаре

В Павлодаре после конфликта с водителем такси мужчина разбил лобовое стекло автомобиля кирпичом, сообщает Zakon.kz.

13 июня в 12.40 в полицию поступил вызов о том, что по улице Товарная просит помощи водитель такси.

61-летний водитель рассказал, что некоторое время назад у него с пассажиром произошел словесный конфликт. После чего пассажир начал оскорблять водителя, а после, доехав до конечной остановки и выйдя на улицу, взял в руки кирпич и бросил его в лобовое стекло транспортного средства, затем, взяв второй кирпич, ударил им в боковое стекло. Начальник МПС Управления полиции города Павлодара Арман Каптаев

По данному факту полицейскими установлен 29-летний пассажир. В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП за совершение мелкого хулиганства.