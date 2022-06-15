Был в гостях у друга – пропавшего пять дней назад подростка нашли

В Усть-Каменогорске полицейские нашли подростка, ушедшего из дома 5 дней назад, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась бабушка мальчика. Она сообщила, что ее несовершеннолетний внук приехал к ней в гости на время летних каникул, но пять дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Как выяснили сотрудники ювенальной полиции, пропавший мальчик неоднократно уходил из дома.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа во главе с инспектором по делам несовершеннолетних.