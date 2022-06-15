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Был в гостях у друга – пропавшего пять дней назад подростка нашли

нашли подростка, полицейская машина Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске полицейские нашли подростка, ушедшего из дома 5 дней назад, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась бабушка мальчика. Она сообщила, что ее несовершеннолетний внук приехал к ней в гости на время летних каникул, но пять дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Как выяснили сотрудники ювенальной полиции, пропавший мальчик неоднократно уходил из дома.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа во главе с инспектором по делам несовершеннолетних.

В ходе организованных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение юноши было установлено. Признаков угрозы его жизни и здоровью нет. По словам подростка, он находился у друга в гостях. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области
Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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