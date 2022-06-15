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Национальный курултай должен стать проекцией общества – эксперт

комментарий, эксперт, курултай, Казахстан Фото: из личного архива Тимура Джумурбаева
Создание Национального курултая при президенте страны позволит обеспечить представленность разных категорий казахстанского общества, разных интересов и мнений на одной площадке. Таким мнением поделился член Совета АНК, председатель «Ассамблеи жастары» Тимур Джумурбаев, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, последовательность главы государства в развитии общественного диалога подтверждает основополагающие принципы Второй Республики — справедливости и взаимного уважения. Сейчас государству, в том числе первому составу Национального курултая, предстоит большая работа по закреплению нормативно-правовых норм Нового Казахстана, считает он.

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— На прошедшем референдуме народ Казахстана показал убедительную поддержку реформ Касым-Жомарта Токаева, — отметил активист. — Для нашего общества прошедший плебисцит стал демонстрацией нового уровня общественного согласия и единства нашего народа. Мы доказали зрелость общества и готовность к изменениям.

Создание Национального курултая является продолжением последовательной работы по воплощению в жизнь идеи Нового Казахстана. В создании данного органа есть свой символизм. Первое заседание пройдет в новом регионе – Улытауской области. Исторически это место было центром обсуждения важнейших вопросов развития казахского государства. Поэтому очень важно, что работа Курултая будет начинаться с такого сакрального места для каждого казахстанца. Член Совета АНК, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев

Эксперт уверен, что Курултай является достойной площадкой для обсуждения важных вопросов развития страны: «Вместе с тем перед членами Курултая стоит важная задача — донести общественную поддержку и высказать взгляды разных категорий общества на тему проходящих в стране реформ и изменений. В Курултай также вошли лидеры общественных организаций, которые должны на новой площадке эффективно транслировать и представлять интересы всего общества».

В состав Курултая вошли авторитетные общественники. Многих из членов первого состава знаю лично. От нашей организации в состав Курултая вошли Анастасия Тимощенко и Руфина Усанова, это региональные лидеры РОО «Ассамблея жастары». Также в состав Курултая вошли другие члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители этнокультурных объединений. Я рад видеть в составе таких ярких общественников и экспертов Бану Нургазиеву, Беллу Газдиеву, Шерзода Пулатова, Рауана Кенжеханулы, Казбека Майгельдинова и многих других. На самом деле состав является достаточно ярким и охватывает широкие категории общества. Думаю, со временем этот состав будет дополняться новыми яркими лицами. Тимур Джумурбаев

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Кто вошел в состав Национального курултая

На взгляд Тимура Джумурбаева, инициатива главы государства о создании Национального курултая покажет свою эффективность в новой политической системе.

Сейчас важно показать сплоченность общества, чтобы достигнуть поставленных задач. Все институты гражданского общества должны подключиться к работе Курултая. Нынешний состав отображает наши интересы, и мы также должны активно подключаться к процессу обсуждений, дискуссий по наиболее актуальным вопросам текущей повестки. Тимур Джумурбаев

Очень важно, считает он, что Национальный курултай будет живым механизмом.

Его задачами будет обсуждение долгосрочных перспектив развития государства. Поэтому в его составе учтены интересы регионов через включение региональных общественных лидеров. Считаю это тоже важным решением, так как каждый регион сможет иметь право голоса на такой площадке.Эксперт Тимур Джумурбаев

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Решения и рекомендации Курултая будут доводиться до государственных органов и транслироваться в обществе. Анонсировано создание онлайн-платформы, через которую граждане смогут выдвигать свои предложения.

Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что считает это правильным шагом для вовлечения еще большего спектра общественных интересов.

В целом Курултай должен стать проекцией общества, готового работать над развитием и совершенствованием страны, – заключил эксперт.
Торгын Нурсеитова
Область Ұлытау Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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