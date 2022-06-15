Драка с поножовщиной в Талгаре попала на видео

В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором несколько молодых парней спровоцировали конфликт, переросший сначала в драку, затем в поножовщину, сообщает Zakon.kz.

На кадрах трое парней нападают на людей, сидевших у дома на лавке. Конфликт переносится в подъезд. В ход идут ножи.

В полиции прокомментировали происшествие, рассказав, что оно произошло в ночь с 12 на 13 июня в жилищном комплексе «Аспан Сити» поселка Бесагаш в Талгарском районе.

По факту возбуждено уголовное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК («Хулиганство»). В качестве пострадавших в материалах дела выступают пятеро местных жителей, двое из которых с различными травмами госпитализированы в больницу. Пресс-служба Алматинской области

Сейчас сотрудники полиции изучают видео, опрашивают очевидцев и свидетелей. Говорится, что один из подозреваемых установлен и задержан. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников конфликта.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства полиции региона.