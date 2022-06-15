Мужчина убил знакомого в пьяной драке в Алматинской области

Инцидент произошел в городе Кунаеве, куда в местную больницу с тяжелыми травмами госпитализировали 52-летнего мужчину, который скончался, не приходя в сознание, сообщает Zakon.kz.

Полиция начала расследование и выяснила, что травмы потерпевший получил во время пьяной драки с одним из местных жителей.

Подозреваемого установили и доставили в отдел полиции. 32-летний мужчина сознался, что действительно накануне распивал с потерпевшим и впоследствии выяснял с ним отношения на кулаках.

Задержанный рассказал, что подозревал потерпевшего в краже двух сотовых телефонов. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в пьяную драку и убийство.