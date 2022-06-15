Мужчина убил знакомого в пьяной драке в Алматинской области
Фото: polisia.kz
Инцидент произошел в городе Кунаеве, куда в местную больницу с тяжелыми травмами госпитализировали 52-летнего мужчину, который скончался, не приходя в сознание, сообщает Zakon.kz.
Полиция начала расследование и выяснила, что травмы потерпевший получил во время пьяной драки с одним из местных жителей.
Подозреваемого установили и доставили в отдел полиции. 32-летний мужчина сознался, что действительно накануне распивал с потерпевшим и впоследствии выяснял с ним отношения на кулаках.
Задержанный рассказал, что подозревал потерпевшего в краже двух сотовых телефонов. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в пьяную драку и убийство.
Подозреваемый помещен под стражу. Расследование по факту проводится по статье 106 ч. 3 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Пресс-служба ДП Алматинской области
0
КОММЕНТАРИИ