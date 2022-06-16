Офицер спас мальчика из ледяной воды в Актау

Командир роты военно-морской базы Военно-морских сил капитан Агабек Макулбек спас из ледяной воды мальчика, передает Zakon.kz.

Происшествие, едва не обернувшееся трагедией, произошло в Актау.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, при попытке сесть на прогулочный катер мальчик поскользнулся и упал в море. Услышав крики матери, капитан Макулбек бросился в воду и вытащил ребенка.