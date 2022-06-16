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Офицер спас мальчика из ледяной воды в Актау

офицер, спасение, мальчик, Актау Агабек Макулбек, Фото: пресс-служба МО РК
Командир роты военно-морской базы Военно-морских сил капитан Агабек Макулбек спас из ледяной воды мальчика, передает Zakon.kz.

Происшествие, едва не обернувшееся трагедией, произошло в Актау.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, при попытке сесть на прогулочный катер мальчик поскользнулся и упал в море. Услышав крики матери, капитан Макулбек бросился в воду и вытащил ребенка.

Раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях, и рад, что в реальной жизненной ситуации сумел успешно выполнить свой гражданский долг.Капитан Агабек Макулбек

Анастасия Московчук
МО РК Актау
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