Офицер спас мальчика из ледяной воды в Актау
Агабек Макулбек, Фото: пресс-служба МО РК
Командир роты военно-морской базы Военно-морских сил капитан Агабек Макулбек спас из ледяной воды мальчика, передает Zakon.kz.
Происшествие, едва не обернувшееся трагедией, произошло в Актау.
Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, при попытке сесть на прогулочный катер мальчик поскользнулся и упал в море. Услышав крики матери, капитан Макулбек бросился в воду и вытащил ребенка.
Раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях, и рад, что в реальной жизненной ситуации сумел успешно выполнить свой гражданский долг.Капитан Агабек Макулбек
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