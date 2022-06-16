Амфитеатр в парке откроют этим летом в Нур-Султане

Фото: Александр Куприенко

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о строительстве каскадного амфитеатра в парке около Дворца мира и согласия, сообщает Zakon.kz.