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Амфитеатр в парке откроют этим летом в Нур-Султане

Нур-Султан строительство Кульгинов Фото: Александр Куприенко
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о строительстве каскадного амфитеатра в парке около Дворца мира и согласия, сообщает Zakon.kz.

Нур-Султан парк

Фото: Александр Куприенко

Во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах, проводим работы по благоустройству общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и дворовых территорий. В этом году точек притяжения станет еще больше – это свыше 200 благоустроенных локаций, где горожане и гости столицы могут проводить досуг, заниматься спортом. Так, наша столица постепенно перейдет от «города для автомобилистов» к «городу для пешеходов». Ранее мы благоустроили 500 дворовых территорий и общественных пространств, которые стали местами для комфортного времяпровождения жителей и гостей столицы, – написал Алтай Кульгинов на странице в Instagram.

парк Нур-Султан

Фото: Александр Куприенко

Как уточнил Кульгинов, он ознакомился с ходом строительства каскадного амфитеатра.

Амфитеатр откроем уже в следующем месяце. Он расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия (со стороны ул. Нажимеденова, район Алматы). Тем самым станет гармоничным продолжением парка, где ранее мы благоустроили подмостовое пространство. Амфитеатр воплотит в себе площадку для проведения мероприятий и спектаклей, станет местом для самореализации молодежи, а также местом отдыха горожан. Для наших маленьких горожан рядом создадим игровую площадку. Столицу по поручению главы государства развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город», – заключил аким столицы.

Нур-Султан парк

Фото: Александр Куприенко

Анастасия Московчук
Кульгинов Алтай Нур-Султан
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