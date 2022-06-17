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ТОО «Qazaq Billing»: С новыми возможностями – в Новый Казахстан!

смена названия программа развития Фото: ТОО «Qazaq Billing»
Поддерживая инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева и проводимые реформы в стране, ТОО «DigITkz» накануне заявило о смене собственников, руководства, реализуемой корпоративной политики и ребрендинге.

В рамках реализации новой программы развития ТОО «DigITkz» изменит свое название на ТОО «Qazaq Billing» с сохранением за собой обязательства выполнения условий всех имеющихся договоров.

Вместе с тем ТОО «Qazaq Billing» в течение текущего года нацелено на создание высокотехнологичной компании, ориентируясь на использование инновационных, новаторских решений, прогрессивное развитие цифровой экосистемы для улучшения качества жизни населения.

В качестве своего основного текущего приоритета компания ставит обновление подхода в организации передовых технологий и управлении комплексом коммунальных услуг.

ТОО «Qazaq Billing» готово в полной мере оказывать комплекс услуг по биллингу, созданию удобного и инновационного сервиса, повышению качества обслуживания потребителей коммунальных услуг, а также обеспечению оперативной и мобильной обратной связи.

Необходимо подчеркнуть, что это не разовые мероприятия, а системная работа, реализуемая компанией на постоянной основе.

Анастасия Московчук
Казахстан
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