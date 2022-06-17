Некоторые здания отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы

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С 20 по 24 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и другие здания, которые расположены в Турксибском районе. Об этом сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.

Воду отключат в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гете – Читинская, Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева, Элеваторская – Щелково – Суюнбая. Ограничения вводятся из-за проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».