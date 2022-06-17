Драка двух зайцев в Турции умилила пользователей Сети

Фото: izo.kz

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, где дерутся два зайца в Турции, сообщает Zakon.kz.

Драка попала в объектив фотоловушки. На кадрах зайцы прыгают на задних лапах и пытаются ударить друг друга передними. Пользователей повеселила необычная битва зайцев. Так смешно прыгают В ладушки играют😂😂😂 Ушастое джиу джитсу 😂😂 на танец похоже Зайки одним словом🤩🥰 Не драка, а милота!!! Позитивчик... Морковку не поделили🤣🤣🤣