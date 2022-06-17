Драка двух зайцев в Турции умилила пользователей Сети
Фото: izo.kz
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, где дерутся два зайца в Турции, сообщает Zakon.kz.
Драка попала в объектив фотоловушки. На кадрах зайцы прыгают на задних лапах и пытаются ударить друг друга передними.
Пользователей повеселила необычная битва зайцев.
Так смешно прыгают
В ладушки играют😂😂😂
Ушастое джиу джитсу
😂😂 на танец похоже
Зайки одним словом🤩🥰
Не драка, а милота!!! Позитивчик...
Морковку не поделили🤣🤣🤣
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