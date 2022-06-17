Жители решили публично поддержать акима Усть-Каменогорска

В ходе личного приема граждан акимом города Жаксылыком Омаром ряд посетителей открыто выразили ему свою поддержку и благодарность за хорошую работу. Активность граждан вызвана желанием ответить на недавнюю критику акима столичными журналистами, передает Zakon.kz.

Обсуждая насущные вопросы содержания города, горожане также предложили акиму не отвлекаться на чужое злословие и продолжать свою деятельность.

Я на самом деле вам верю. Несколько раз мы к вам обращались с вопросами нашего района. Все время получали поддержку и помощь. Где-то не сразу, но в итоге все делается. Верю, что и теперь все получится, – обратилась к Жаксылыку Омару жительница проспекта Есенберлина Сауле Алматова.

Женщина пришла на прием с просьбой – обустроить небольшой тротуар там, где дети возвращаются из школы. Весь маршрут ребят за последние годы уже оборудовали пешеходными дорожками, но кое-где остались неохваченные промежутки. Специалисты городского отдела ЖКХ подтвердили, что такой участок есть. Он уже обследован, и на работы требуется небольшая сумма – около миллиона тенге. Жаксылык Омар пообещал посетительнице изыскать средства и провести работы уже в этом году.

Вы бы работали и не думали про это. Вот сейчас вы делаете дорогу. Я там в группе народного контроля – мы постоянно вас вспоминаем. Я четыре годы наблюдаю за вами и хочу сказать – мы вместе с вами, не слушайте никого и продолжайте так работать, – обратился к акиму житель микрорайона КШТ Евгений Коткин.

После приема мужчина пояснил, что хорошо оценивает работу Жаксылыка Омара по содержанию города и в сравнении с предыдущими руководителями видит рост и активность.

Сейчас Евгений активно участвует в проекте народного контроля за дорожными ремонтами, который в начале года инициировал городской акимат. Рядом с его домом асфальтируется новая автодорога. Местным жителям дают полный доступ к объекту, она напрямую взаимодействуют с подрядчиками, дают свои рекомендации и следят за рабочим процессом. Такой открытости, по словам Коткина, в городе не было никогда.