Жители решили публично поддержать акима Усть-Каменогорска
Обсуждая насущные вопросы содержания города, горожане также предложили акиму не отвлекаться на чужое злословие и продолжать свою деятельность.
Я на самом деле вам верю. Несколько раз мы к вам обращались с вопросами нашего района. Все время получали поддержку и помощь. Где-то не сразу, но в итоге все делается. Верю, что и теперь все получится, – обратилась к Жаксылыку Омару жительница проспекта Есенберлина Сауле Алматова.
Женщина пришла на прием с просьбой – обустроить небольшой тротуар там, где дети возвращаются из школы. Весь маршрут ребят за последние годы уже оборудовали пешеходными дорожками, но кое-где остались неохваченные промежутки. Специалисты городского отдела ЖКХ подтвердили, что такой участок есть. Он уже обследован, и на работы требуется небольшая сумма – около миллиона тенге. Жаксылык Омар пообещал посетительнице изыскать средства и провести работы уже в этом году.
Вы бы работали и не думали про это. Вот сейчас вы делаете дорогу. Я там в группе народного контроля – мы постоянно вас вспоминаем. Я четыре годы наблюдаю за вами и хочу сказать – мы вместе с вами, не слушайте никого и продолжайте так работать, – обратился к акиму житель микрорайона КШТ Евгений Коткин.
После приема мужчина пояснил, что хорошо оценивает работу Жаксылыка Омара по содержанию города и в сравнении с предыдущими руководителями видит рост и активность.
Сейчас Евгений активно участвует в проекте народного контроля за дорожными ремонтами, который в начале года инициировал городской акимат. Рядом с его домом асфальтируется новая автодорога. Местным жителям дают полный доступ к объекту, она напрямую взаимодействуют с подрядчиками, дают свои рекомендации и следят за рабочим процессом. Такой открытости, по словам Коткина, в городе не было никогда.