В Шанхае вспыхнул мощный пожар на нефтехимическом заводе

Пожар произошел на заводе китайской нефтехимической компании Sinopec в Шанхае. Как минимум один человек погиб, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, огонь вспыхнул рано утром 18 июня на территории завода по производству этиленгликоля.

В свою очередь, газета The Global Times уточняет, что как минимум один человек погиб.

Как сказано в публикации, экологи взяли необходимые пробы в окрестностях завода и установили, что ущерба окружающей среде нанесено не было.

К настоящему моменту пожар потушен.

Местные жители отмечают, что услышали звук взрыва, после чего почувствовали резкий запах. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, и в течение нескольких часов ситуацию удалось взять под контроль.