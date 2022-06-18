В Шанхае вспыхнул мощный пожар на нефтехимическом заводе
Фото: скриншот видео
Пожар произошел на заводе китайской нефтехимической компании Sinopec в Шанхае. Как минимум один человек погиб, сообщает Zakon.kz.
По данным ТАСС, огонь вспыхнул рано утром 18 июня на территории завода по производству этиленгликоля.
В свою очередь, газета The Global Times уточняет, что как минимум один человек погиб.
Как сказано в публикации, экологи взяли необходимые пробы в окрестностях завода и установили, что ущерба окружающей среде нанесено не было.
К настоящему моменту пожар потушен.
Местные жители отмечают, что услышали звук взрыва, после чего почувствовали резкий запах. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, и в течение нескольких часов ситуацию удалось взять под контроль.
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