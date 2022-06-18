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В Шанхае вспыхнул мощный пожар на нефтехимическом заводе

пожар на заводе в Китае Фото: скриншот видео
Пожар произошел на заводе китайской нефтехимической компании Sinopec в Шанхае. Как минимум один человек погиб, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, огонь вспыхнул рано утром 18 июня на территории завода по производству этиленгликоля.

В свою очередь, газета The Global Times уточняет, что как минимум один человек погиб.

Как сказано в публикации, экологи взяли необходимые пробы в окрестностях завода и установили, что ущерба окружающей среде нанесено не было.

К настоящему моменту пожар потушен.

Местные жители отмечают, что услышали звук взрыва, после чего почувствовали резкий запах. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, и в течение нескольких часов ситуацию удалось взять под контроль.

Анастасия Московчук
Китай
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