Девятилетний мальчик скончался после ожогов в Атырау

В Атырау от сильнейших ожогов умер девятилетний мальчик: он опрокинул на себя кастрюлю с бульоном. Врачи областной детской больницы до последнего боролись за его жизнь, но спасти ребенка так и не удалось, сообщает Zakon.kz.

По данным издания ATPress.kz, пациент поступил в больницу 9 июня, а 14 июня – скончался.

Площадь ожогов составила 50-55%. Состояние ребенка было крайне тяжелое. Мы все время были на связи со специалистами из Нур-Султана, проводили необходимое лечение. Спасти ребенка не удалось. Заведующий отделением травматологии Сергей Хван

Также врачи отмечают, что по сравнению с 2021 годом травмы с ожогами среди детей увеличились в 1,5 раза.

С начала года в Атыраускую областную детскую больницу обратились около 200 детей с разными ожогами.

Кроме того, врачи Атырауской детской областной больницы обеспокоены тем, что они не могут направить сложных пациентов в столицу, где есть ожоговый центр.