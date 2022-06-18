Девятилетний мальчик скончался после ожогов в Атырау
Фото: Zakon.kz
В Атырау от сильнейших ожогов умер девятилетний мальчик: он опрокинул на себя кастрюлю с бульоном. Врачи областной детской больницы до последнего боролись за его жизнь, но спасти ребенка так и не удалось, сообщает Zakon.kz.
По данным издания ATPress.kz, пациент поступил в больницу 9 июня, а 14 июня – скончался.
Площадь ожогов составила 50-55%. Состояние ребенка было крайне тяжелое. Мы все время были на связи со специалистами из Нур-Султана, проводили необходимое лечение. Спасти ребенка не удалось.Заведующий отделением травматологии Сергей Хван
Также врачи отмечают, что по сравнению с 2021 годом травмы с ожогами среди детей увеличились в 1,5 раза.
С начала года в Атыраускую областную детскую больницу обратились около 200 детей с разными ожогами.
Кроме того, врачи Атырауской детской областной больницы обеспокоены тем, что они не могут направить сложных пациентов в столицу, где есть ожоговый центр.
Наши врачи делают все возможное, но наше отделение не располагает всем необходимым. Все зависит от тяжести состояния пациента. В ожоговом центре в Нур-Султане условия лучше, там могут помочь тяжелым пациентам. Данная проблема имеется во всех регионах, поэтому ее надо решать на уровне министерства.Сергей Хван
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