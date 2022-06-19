Казахстан готов стать буферной зоной в Азиатском регионе – экспертное мнение

Казахстан не собирается выходить из ЕАЭС, ОДКБ, он готов стать буферной зоной по сотрудничеству в Азиатском регионе совместно с КНР, отметил в беседе с журналистом Zakon.kz эксперт Казахстанского института общественного развития Аян Сакошев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина принял участие в Петербургском экономическом форуме, на площадке которого обозначил основные ориентиры нашей внешней политики.

Говоря об этом, эксперт Казахстанского института общественного развития Аян Сакошев отметил, что были вопросы от организаторов форума, касающиеся позиции Казахстана в отношении спецоперации России.

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Глава государства четко и ясно дал понять, что Казахстан придерживается нейтральной позиции, что мы поддерживаем ориентиры, соответствующие основам ООН, мы не признаем ЛНР и ДНР и другие образования, которые на сегодняшний день не соответствуют принципам ООН, отметил эксперт.

Также президент Казахстана открыто и ясно обозначил свою позицию в отношении некоторых российских пропагандистов, депутатов, время от времени некорректно высказывающихся в адрес нашей страны в информационном пространстве, и дал понять, что у нас есть четкое понимание по всем направлениям сотрудничества и в целом внешней политики. Эксперт Казахстанского института общественного развития Аян Сакошев

На площадке ПМЭФ глава государства отмечал, что высказывая критические мнения, такие «активисты» в первую очередь вредят не Казахстану, а России.

По его мнению, в сегодняшних сложных геополитических условиях важно понять, кто из соседних стран является союзником, а Казахстан – один из союзников Российской Федерации, дружественная страна, у нас налажено сотрудничество во многих сферах. Аян Сакошев

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По мнению Аяна Сакошева, Казахстан не собирается выходить из Евразийского экономического союза, из ОДКБ и других организаций, Казахстан готов стать буферной зоной по сотрудничеству в Азиатском регионе совместно с Китайской Народной Республикой.

Глава государства почеркнул, что и у России, и у Казахстана есть возможности для развития торговых отношений и новых рынков, и предложил новое направление для сотрудничества. Он четко дал понять, что у Казахстана есть конкретные цели, и мы готовы сотрудничать со всеми странами, но ключевым ориентиром остается экономическое развитие нашей страны. То есть на первом месте интересы наших граждан, интересы нашего бизнеса, интересы наших компаний. И в этом направлении Казахстан будет работать, продолжать свою деятельность. Аян Сакошев

Перед отъездом в Санкт-Петербург Касым-Жомарт Токаев дал развернутое интервью российскому изданию, в том числе ответил на вопросы по поводу ОДКБ, которые муссировалось в СМИ после январских событий, четко обозначил приоритеты и ориентиры внешнеполитической деятельности Казахстана.

Говоря об этом, эксперт отметил, что в целом выступление главы государства на Петербургском форуме получило большой отклик в казахстанском экспертном сегменте и информационных ресурсах.

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Спикер отметил, что казахстанские специалисты по вопросам безопасности, международному сотрудничеству, политологии и другие одобрительно высказываются об этом.

Мы видим, как важно, когда такие месседжи от первых лиц государства звучат в четкой, ясной и понятной форме. Аян Сакошев

По мнению Сакошева, Казахстан должен усиливать свои позиции в конструктивном взаимодействии, а также оберегать информационное пространство от некорректных месседжей, поступающих из других стран.