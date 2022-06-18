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Продюсерский центр Скриптонита прекратил работу и распустил артистов

репер Фото: официальный сайт Apple
Лейбл Musica36, основанный в 2019 году казахстанским исполнителем Адилем Жалеловым, более известным как Скриптонит, закрылся, передает Zakon.kz.
Уважаемые слушатели, вынуждены сообщить, что в феврале 2022 года лейбл Musica36 прекратил свою деятельность. Артисты продолжают свою деятельность вне лейбла, – говорится в сообщении.

Отмечается, что личные социальные сети многих артистов остаются «официальными источниками актуальной информации».

Экс-участники лейбла звукозаписи Musica36:

  • Скриптонит (с 2019, основатель);

  • Gruppa Skryptonite (с 2019);

  • Truwer (с 2019) Kali (с 2019);

  • M’Dee (с 2019) TAYÖKA (с 2020);

  • Сестры (с 2020);

  • Qurt (с 2020);

  • Индаблэк (с 2021);

  • Gee Baller (с 2021);

  • Smoke Bush (с 2021);

  • Bludkidd (с 2021).

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Елена Беляева
Скриптонит
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