Продюсерский центр Скриптонита прекратил работу и распустил артистов

Фото: официальный сайт Apple

Лейбл Musica36, основанный в 2019 году казахстанским исполнителем Адилем Жалеловым, более известным как Скриптонит, закрылся, передает Zakon.kz.

Уважаемые слушатели, вынуждены сообщить, что в феврале 2022 года лейбл Musica36 прекратил свою деятельность. Артисты продолжают свою деятельность вне лейбла, – говорится в сообщении. Отмечается, что личные социальные сети многих артистов остаются «официальными источниками актуальной информации». Экс-участники лейбла звукозаписи Musica36: Скриптонит (с 2019, основатель);

Gruppa Skryptonite (с 2019);

Truwer (с 2019) Kali (с 2019);

M’Dee (с 2019) TAYÖKA (с 2020);

Сестры (с 2020);

Qurt (с 2020);

Индаблэк (с 2021);

Gee Baller (с 2021);

Smoke Bush (с 2021);

Bludkidd (с 2021). Новость по теме Скриптонит стал артистом года в России по версии Apple Music До создания своего продюсерского центра Скриптонит являлся участником творческого объединения Gazgolder.