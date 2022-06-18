Продюсерский центр Скриптонита прекратил работу и распустил артистов
Фото: официальный сайт Apple
Лейбл Musica36, основанный в 2019 году казахстанским исполнителем Адилем Жалеловым, более известным как Скриптонит, закрылся, передает Zakon.kz.
Уважаемые слушатели, вынуждены сообщить, что в феврале 2022 года лейбл Musica36 прекратил свою деятельность. Артисты продолжают свою деятельность вне лейбла, – говорится в сообщении.
Отмечается, что личные социальные сети многих артистов остаются «официальными источниками актуальной информации».
Экс-участники лейбла звукозаписи Musica36:
Скриптонит (с 2019, основатель);
Gruppa Skryptonite (с 2019);
Truwer (с 2019) Kali (с 2019);
M’Dee (с 2019) TAYÖKA (с 2020);
Сестры (с 2020);
Qurt (с 2020);
Индаблэк (с 2021);
Gee Baller (с 2021);
Smoke Bush (с 2021);
Bludkidd (с 2021).
Скриптонит стал артистом года в России по версии Apple Music
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До создания своего продюсерского центра Скриптонит являлся участником творческого объединения Gazgolder.
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