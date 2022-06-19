Около 40 гражданских судов из 14 стран заблокированы в Одесской области – Ермак

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о ситуации в регионе, который недавно посетил Владимир Зеленский, передает Zakon.kz.

Во время совещания говорилось о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. Блокаду необходимо снять, потому что сейчас в портах заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира, – цитирует Ермака ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Он напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года, и назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.