Дамир Исмагулов одержал пятую победу в UFC

Дамир Исмагулов выступил на турнире UFC on ESPN 37 в Остине. Там он сразился с грузином Гурамом Кутателадзе (12-2). Их бой в легком весе был рассчитан на три раунда, сообщает Zakon.kz.

Дамир Исмагулов, вышедший на бой против Гурама Кутателадзе, одержал свою пятую победу в UFC.

Первый раунд был близким, а начиная со второй пятиминутки, Исмагулов начал разбивать соперника. В итоге решением судей одержал победу. Дамир Исмагулов

Дамир Исмагулов выступил на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (США, штат Техас). Там он сразился с грузином Гурамом Кутателадзе (12-2). Их бой в легком весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Исмагулова решением судей.

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