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Нарциссы, ландыши и лютики могут быть опасными для детей – врач

цветы Фото: pixabay
Гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, какие опасности могут ждать детей на даче или в лесу в летнее время, передает Zakon.kz.
В лютиках ядовитыми считаются и листья, и цветки. Решивший попробовать их ребенок рискует получить сильное отравление с интоксикацией, – цитирует gazeta.ru Лопатина.

Ландыши, по его словам, «богаты» токсичными веществами, воздействующими на работу сердечно-сосудистой системы.

В луковицах и листьях нарциссов содержится яд ликорин. Он атакует пищеварительную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Поэтому если вы планируете украсить дачу клумбой с нарциссами, держать луковицы этих цветов обязательно нужно в недоступном для ребенка месте, – посоветовал гастроэнтеролог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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