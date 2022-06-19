Нарциссы, ландыши и лютики могут быть опасными для детей – врач

Фото: pixabay

Гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, какие опасности могут ждать детей на даче или в лесу в летнее время, передает Zakon.kz.

В лютиках ядовитыми считаются и листья, и цветки. Решивший попробовать их ребенок рискует получить сильное отравление с интоксикацией, – цитирует gazeta.ru Лопатина. Ландыши, по его словам, «богаты» токсичными веществами, воздействующими на работу сердечно-сосудистой системы. В луковицах и листьях нарциссов содержится яд ликорин. Он атакует пищеварительную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Поэтому если вы планируете украсить дачу клумбой с нарциссами, держать луковицы этих цветов обязательно нужно в недоступном для ребенка месте, – посоветовал гастроэнтеролог. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.