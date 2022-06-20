Казахстанские пловцы стартовали на чемпионате мира по водным видам спорта

С 17 июня по 3 июля в столице Венгрии Будапеште проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта, передает Zakon.kz.

Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию. От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов.

Пресс-служба Национального олимпийского комитета представила результаты предварительных заплывов казахстанцев.

Артистическое плавание

Техническое соло: Карина Магрупова - 13 место.

Комбинированная группа - седьмое место.

Микс-дуэт: Жаклин Якимова, Эдуард Ким - седьмое место.

Техническая группа - 11 место.

Плавание

Мужчины

Баттерфляй, 50 м: Адильбек Мусин - 26 место (0:23,69 сек).

Брасс, 50 м: Айбек Камзенов - 41 место (01:03,46 сек).

Женщины

Брасс, 100 м: Аделаида Пчелинцева - 39 место (01:12,40 сек).

На спине, 100 м: Ксения Игнатова - 28 место (01:03,92 сек).

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