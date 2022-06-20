Двое мужчин погибли в Атырау при обрушении грунта
Фото: pixabay
18 июня в Атырау произошла трагедия: двое местных жителей при рытье котлована оказались погребенными заживо, сообщает Zakon.kz.
18 июня в микрорайоне Жулдыз при рытье котлована возле дома произошел прорыв водопровода. Погибли двое мужчин 1989 и 1999 годов рождения: они оказались под грунтом. Пресс-служба ДП Атырауской области
В ведомстве добавили, что ведется расследование.
Иная информация не подлежит разглашению по ст. 201 УПК РК.
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