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Двое мужчин погибли в Атырау при обрушении грунта

Атырау котлован смерть двух мужчин Фото: pixabay
18 июня в Атырау произошла трагедия: двое местных жителей при рытье котлована оказались погребенными заживо, сообщает Zakon.kz.
18 июня в микрорайоне Жулдыз при рытье котлована возле дома произошел прорыв водопровода. Погибли двое мужчин 1989 и 1999 годов рождения: они оказались под грунтом. Пресс-служба ДП Атырауской области

В ведомстве добавили, что ведется расследование.

Иная информация не подлежит разглашению по ст. 201 УПК РК.

Анастасия Московчук
Атырау
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