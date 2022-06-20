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Три мотоциклиста заблудились в горах Алматинской области

поиски трех мотоциклистов спасатели горы Фото: Zakon.kz
Днем 19 июня трое друзей на мотоциклах выехали в горы между поселком Кырыкауылды и ущельем Каскеленское. Уже к вечеру один из товарищей позвонил отцу и рассказал, что они заблудились, сообщает Zakon.kz.

После этого парни больше не вышли на связь и родители обратились к спасателям.

Около двух часов ночи спасательный отряд РОСО вместе с кинологическим расчетом выехали на поиски заблудившихся. Местоположение было неизвестным, связи с пострадавшими не было. Поиски продолжались на протяжении всей ночи. Ранним утром был найден один из заблудившихся парней.Пресс-служба ГУ «РОСО МЧС РК»

Спустя еще два часа в районе урочища Кожай были найдены двое других потерявшихся.

Спасатели спустили заблудившихся друзей до безопасного места, чтобы передать родственникам. Потерпевшие чувствовали себя хорошо и не нуждались в медицинской помощи.Пресс-служба ГУ «РОСО МЧС РК»

Спасатели предупреждают: ознакомьтесь с погодными условиями, прежде чем выезжать на природу, и обеспечьте себя вещами, необходимыми при чрезвычайной ситуации.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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