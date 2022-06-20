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Курс доллара снизился на 3,65 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,26 тенге, снизившись на 3,65 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного снизился и составил 66,30 тенге (-0,42).

Торгов по рублю и евро не проводилось.

Средневзвешенный курс российского рубля по итогам вечерних торгов 17 июня остановился на отметке 7,90 тенге, евро – 470,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-448 тенге, евро – по 466-472 тенге, российские рубли – по 7-7,4 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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