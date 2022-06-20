В Таразе нашли несколько схронов оружия, похищенного в январских беспорядках

На руках у преступников остается более двух тысяч единиц оружия, которое было похищено во время январских беспорядков. Об этом на брифинге в СЦК рассказал начальник следственного отдела департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил представитель МВД, активная работа по обнаружению и изъятию похищенного и незаконно хранящегося и незарегистрированного оружия продолжается.

В результате системной работы в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сотрудниками полиции выявляются схроны с оружием и спецсредствами.

1 июня в Таразе сотрудниками полиции между гаражами в одном из микрорайонов обнаружен замаскированный схрон, где хранились пистолет Макарова со снаряженным магазином, револьвер, охотничье ружье и свето-шумовая граната. 7 июня этого года в Таразе сотрудниками полиции на строительном объекте обнаружен спрятанный полиэтиленовый пакет, в котором находились 2 охотничьих ружья, обрез охотничьего ружья и травматический пистолет. Начальник следственного отдела департамента МВД РК Санжар Адилов

В тот же день в Таразе на территории садоводческого общества под строительными плитами обезврежен еще один схрон оружия, где обнаружены и изъяты пистолет «Макарова», травматический пистолет, охотничье ружье и граната слезоточиво-раздражающего действия, боевая граната «Ф-1» с запалом и 30 патронов калибра 5,45 мм.

Обнаружено и изъято 1 626 единиц оружия, это 10 гранатометов, 6 пулеметов, 160 автоматов, 113 единиц нарезного оружия, 361 пистолетов и 253 гранат. Более 41,1 тысяч боеприпасов.

В конце мая текущего года Талдыкорган в ходе обыска дома у одного из подозреваемых в краже свинцовых слитков из ТОО «Кайнар АКБ», обнаружен и изъят пистолет «Макарова» с боеприпасами. Также подозреваемый показал место в реке «Каратал» в городе Талдыкорган, где он спрятал пистолет «Макарова», автомат Калашникова с 4-я снаряженными магазинами и 1 штык нож, которые были изъяты. В доме второго подозреваемого, обнаружены и изъяты 5 пистолетов «Макарова» и 10 магазинов с патронами, автомат «Калашникова» и 2 штык-ножа к ним. Санжар Адилов

19 июня в Талдыкоргане сотрудниками полиции задержан местный житель, у которого в огороде своего дома обнаружены и изъяты пистолет «Макарова», пистолет «МР-654К», граната «РГД-5», 16 патронов калибра 9 мм., 5 патронов калибра 7,62 мм.

Вместе с тем, как он добавил, в результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 212 единиц оружия.