Сельчане спасли молодую косулю близ Павлодара

Травмированное животное передали ветеринарам для осмотра. Позже косулю переведут на лыжную базу, где выздоравливают и набираются сил другие дикие животные, сообщает Zakon.kz.

Жители пригородного павлодарского поселка нашли травмированную молодую косулю и передали ее в лесхоз, передает Sputnik Казахстан.

По словам руководителя павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, у животного повреждена задняя нога.

Сельчане оказали косуле первую помощь и сообщили леснику. Животное забрали в лесхоз. Аждар Жусупов

Руководитель добавил, что косулю покажут врачам ветеринарной клиники, а потом отдадут на лыжную базу поселка Ленинский. Там оборудован санаторий, в котором выздоравливают и набираются сил животные и птицы.