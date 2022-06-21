Сельчане спасли молодую косулю близ Павлодара
Фото: pixabay
Травмированное животное передали ветеринарам для осмотра. Позже косулю переведут на лыжную базу, где выздоравливают и набираются сил другие дикие животные, сообщает Zakon.kz.
Жители пригородного павлодарского поселка нашли травмированную молодую косулю и передали ее в лесхоз, передает Sputnik Казахстан.
По словам руководителя павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, у животного повреждена задняя нога.
Сельчане оказали косуле первую помощь и сообщили леснику. Животное забрали в лесхоз.Аждар Жусупов
Руководитель добавил, что косулю покажут врачам ветеринарной клиники, а потом отдадут на лыжную базу поселка Ленинский. Там оборудован санаторий, в котором выздоравливают и набираются сил животные и птицы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ