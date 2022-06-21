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Нарколабораторию ликвидировали в центре Нур-Султана

нарколабораторию ликвидировали в центре Нур-Султана Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана
В центре Нур-Султана 20 июня сотрудниками столичной полиции и ДКНБ задержаны двое мужчин, которые в арендованном помещении на цокольном этаже производили незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, передает Zakon.kz.
Молодые люди уже успели собрать урожай с первой партии, подготовленный для дальнейшей реализации. Во время обыска изъяты специальное оборудование для выращивания конопли (лампы, светильники, вентиляторы, емкости), упаковочный материал, электронные весы, удобрение и препараты для выращивания запрещенных растений.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Назначены экспертизы. Подозреваемые водворены в ИВС ДП Нур-Султана.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Динара Халдарова
Нур-Султан
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