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Поступления от акцизов на алкоголь выросли почти в два раза – КГД

поступления от акцизов на алкоголь выросли почти в 2 раза Фото: pexels
За пять месяцев 2022 года поступления по акцизам на все виды спирта, виноматериала и алкогольной продукции, произведенные на территории Казахстана, составили 38,7 млрд тенге – в 1,8 раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов, в прошлом году за пять месяцев поступило 21,9 млрд тенге.

Как отметили в КГД, такой рост связан с системной работой по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции с помощью проведения налоговых проверок, совместных оперативных мероприятий с правоохранительными органами.

Так, только с начала года было изъято из оборота 829,2 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции без разрешительных документов и с учетно-контрольными марками. В приоритете ежедневный, оперативный контроль акцизных постов, дистанционный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции посредством контрольных приборов учета на линиях производства и выписанных электронных счетов-фактур.Комитет госдоходов МФ РК

Кроме того, с 1 апреля этого года во избежание производства нелегального оборота в ночное время установлены счетчики электроэнергии на линиях производства алкогольной продукции.

Наряду с этим, рост акциза связан с увеличением объемов производства и импорта алкогольной продукции, а также повышением ставок акциза на пиво с 57 тенге до 79 тенге на 1 литр и на ненатуральные вина – с 35 тенге до 2550 тенге за литр 100%-ного спирта. Комитет госдоходов МФ РК

В комитете также напомнили, что с января текущего года законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» введено регулирование минимальных розничных цен на коньяк и бренди, которые теперь составляют 2930 тенге на 1 литр, соответственно уменьшилось производство псевдоконьяка и увеличилась уплата акциза, как на крепкие ликероводочные изделия, с 250 тенге до 2550 тенге за литр 100%-ного спирта.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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