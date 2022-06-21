Более 60 миллионов тенге выделено на содержание остановок в Талдыкоргане

На пресс-конференции акима города Асета Масабаева стало известно, что в городе имеется 282 остановочных комплекса, из них 109 старой конструкции, 155 новых остановок коричневого цвета и 21 умная smart-остановка. На их содержание в 2022 году выделено 61,3 млн тенге, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день проводится конкурс на содержание 21 smart-остановки, где предусмотрено обеспечение бесперебойной работы интернета, источников питания смартфонов, кондиционеров, электронной таблички с картой города и маршрутов автобусов, информационного табло с указанием маршрутов, камер видеонаблюдения, а также ремонт кровли и солнечных панелей.

Фото: пресс-служба акимата города Талдыкоргана

Также с апреля текущего года начаты работы по устройству 10 единиц остановочных комплексов в Восточном микрорайоне, по улице Шахворостова, ул. Гагарина, ул. Алдабергенова, ул. Биржан Сал и пр. Жалайыри. Работы будут завершены в июле текущего года.

Фото: пресс-служба акимата города Талдыкоргана

Услугами общественных перевозок по 26 маршрутам по городу занимаются семь предприятий-перевозчиков, на балансе которых, с учетом резерва, находятся 230 автобусов, из них ежедневно на линию выпускается 170-187 автобусов.

Фото: пресс-служба акимата города Талдыкоргана

Городскими предприятиями перевозчиков через АО РИР СПК «Жетысу» осуществлен закуп в лизинг 55 автобусов общей стоимостью 2,3 млрд тенге (37 автобусов марки «Ютонг» и 18 – ПАЗ).

Фото: пресс-служба акимата города Талдыкоргана

В целях оказания помощи перевозчикам на 2022 год выделены бюджетные средства (субсидирование) на социально значимые маршруты города в размере 430 млн тенге.