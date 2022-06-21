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В Акмолинской области погиб рабочий на стройке от удара током

в Акмолинской области погиб рабочий от удара током Фото: Zakon.kz
20 июня в дежурную часть Есильского РОП поступило сообщение от фельдшера станции скорой медицинской помощи о том, что на одном из строящихся объектов от удара током погиб 33-летний рабочий, житель Кокшетау, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установлено, что погибший мужчина получил удар током несовместимый с жизнью, при очистке бетоносмесительной машины.

Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 156 УК РК (Нарушения правил техники безопасности).

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.

Лариса Черненко
Акмолинская область
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