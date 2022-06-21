В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли около 30 военных самолетов Китая

В оборонном ведомстве Тайваня сообщили о том, что в операции принимали участие истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда НОАК, передает Zakon.kz.

Как уточняется, первым в зону противовоздушной обороны (ПВО) к юго-западу от острова вошел бомбардировщик H-6. Он облетел Тайвань с южной стороны до восточного побережья и вернулся тем же маршрутом. Следом его путь повторили остальные самолеты.

Для перехвата остров поднял в воздух свои истребители, отмечает iz.ru.

10 июня официальный представитель Минобороны КНР У Цянь сообщил, что Пекин не намерен признавать независимый статус Тайваня и будет бороться за свои геополитические интересы. Тогда он подчеркнул, что Вооруженные силы КНР готовы приложить любые усилия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

В этот же день сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

До этого, 23 мая, президент США Джо Байден заявил о готовности страны к военному участию в защите Тайваня «на случай вторжения».