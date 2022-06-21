В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли около 30 военных самолетов Китая
Как уточняется, первым в зону противовоздушной обороны (ПВО) к юго-западу от острова вошел бомбардировщик H-6. Он облетел Тайвань с южной стороны до восточного побережья и вернулся тем же маршрутом. Следом его путь повторили остальные самолеты.
Для перехвата остров поднял в воздух свои истребители, отмечает iz.ru.
10 июня официальный представитель Минобороны КНР У Цянь сообщил, что Пекин не намерен признавать независимый статус Тайваня и будет бороться за свои геополитические интересы. Тогда он подчеркнул, что Вооруженные силы КНР готовы приложить любые усилия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.
В этот же день сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.
До этого, 23 мая, президент США Джо Байден заявил о готовности страны к военному участию в защите Тайваня «на случай вторжения».