В ВКО задержали мужчину, который вымогал 50 млн тенге
В ходе проверки информация подтвердилась – 49-летний житель областного центра был задержан. Подозреваемый пользовался физическим превосходством.
Он систематически вымогал у потерпевшего различные суммы денег. Сначала забрал 150 тысяч тенге. Потом подозреваемый начал увеличивать суммы. Если ему отказывали, то в адрес потерпевшего поступали угрозы о телесных повреждениях.
Потерпевший опасался расправы и отдавал требуемые суммы. Ему приходилось оформлять кредиты на свое имя, отдать часть денег от продажи квартиры своей матери. Вымогатель не останавливался и называл новые суммы. Он вывозил потерпевшего на берег реки и угрожал насилием.
Мужчину задержали с поличным. За два года ущерб от его преступных действий составил 50 млн тенге.
Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 194 ч. 4 УК РК «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.Заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов