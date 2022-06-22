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Законодательство РК

В ВКО задержали мужчину, который вымогал 50 млн тенге

ВКО Фото: polisia.kz
В Управление криминальной полиции ДП ВКО поступила оперативная информация: житель областного центра с мая 2020 года по апрель 2022 года занимается вымогательством денег у 54-летнего мужчины, передает Zakon.kz.

В ходе проверки информация подтвердилась – 49-летний житель областного центра был задержан. Подозреваемый пользовался физическим превосходством.

Он систематически вымогал у потерпевшего различные суммы денег. Сначала забрал 150 тысяч тенге. Потом подозреваемый начал увеличивать суммы. Если ему отказывали, то в адрес потерпевшего поступали угрозы о телесных повреждениях.

Потерпевший опасался расправы и отдавал требуемые суммы. Ему приходилось оформлять кредиты на свое имя, отдать часть денег от продажи квартиры своей матери. Вымогатель не останавливался и называл новые суммы. Он вывозил потерпевшего на берег реки и угрожал насилием.

Мужчину задержали с поличным. За два года ущерб от его преступных действий составил 50 млн тенге.

Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 194 ч. 4 УК РК «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.Заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов
Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область
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