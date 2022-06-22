Рецидивист напал с перцовым баллончиком на полицейских в Алматинской области
Фото: pexels
19 июня 28-летний нетрезвый мужчина прыснул из перцового баллончика в двух патрульных, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе региональной полиции уточнили, что это произошло, когда стражи порядка прибыли по вызову в одно из кафе, расположенное на трассе Алматы – Талгар.
При разбирательствах выяснилось, что один из клиентов устроил скандал, отказавшись оплатить счет. Мужчина вел себя агрессивно и отказался исполнять требование правоохранителей проследовать к служебной машине. Злоумышленник использовал перцовый баллончик и попытался скрыться с места происшествия.Пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейским при содействии еще двух коллег, подъехавших к месту происшествия, удалось задержать подозреваемого.
Выяснилось, что 28-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного алкогольное опьянение. Сейчас в отношении подозреваемого инициировано уголовное расследование по ст. 380 УК РК («Применение насилия в отношении представителя власти»).Пресс-служба ДП Алматинской области
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