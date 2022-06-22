Рецидивист напал с перцовым баллончиком на полицейских в Алматинской области

19 июня 28-летний нетрезвый мужчина прыснул из перцового баллончика в двух патрульных, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что это произошло, когда стражи порядка прибыли по вызову в одно из кафе, расположенное на трассе Алматы – Талгар.

При разбирательствах выяснилось, что один из клиентов устроил скандал, отказавшись оплатить счет. Мужчина вел себя агрессивно и отказался исполнять требование правоохранителей проследовать к служебной машине. Злоумышленник использовал перцовый баллончик и попытался скрыться с места происшествия. Пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейским при содействии еще двух коллег, подъехавших к месту происшествия, удалось задержать подозреваемого.

Выяснилось, что 28-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.