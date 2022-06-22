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Курс доллара превысил 454 тенге на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 454,36 тенге, поднявшись на 6,04 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос до 8,57 тенге (+0,31).

Средневзвешенный курс евро подрос до 476 тенге (+7,43).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 67,42 тенге (+0,51).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-459 тенге, евро – 475-483 тенге, рос. рубль – 7,6-7,95 тенге.

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Лариса Черненко
KASE
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