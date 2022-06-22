Курс доллара превысил 454 тенге на торгах

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 454,36 тенге, поднявшись на 6,04 тенге, передает Zakon.kz.