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Проект дренажного канала за 2 млрд тенге признали провальным в Атырау

проект Фото: inbusiness.kz
Проект дренажного канала был реализован много лет назад и обошелся бюджету в 2 млрд тенге. Однако этот проект оказался провальным. Канал превратился в место сбора сточных вод и стихийной свалки, передает Zakon.kz.

Канал должен был снижать соленость почвы и создавать вокруг себя микроклимат. Время показало, что своей роли он не выполняет, сообщает Atameken Business.

Живущие около канала люди испытывают неприятные ощущения из-за тухлого запаха. Вечером невозможно выйти на прогулку, говорят местные жители.

Экоактивисты предлагают установить насосы со стороны реки с двух сторон. Далее канал необходимо соединить с природным руслом, после чего вода сама найдет выход. Закапывать канал нельзя, считают эксперты.

Коммунальные службы периодически очищают канал от мусора.

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Ирина Лукичева
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