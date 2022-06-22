Проект дренажного канала за 2 млрд тенге признали провальным в Атырау

Проект дренажного канала был реализован много лет назад и обошелся бюджету в 2 млрд тенге. Однако этот проект оказался провальным. Канал превратился в место сбора сточных вод и стихийной свалки, передает Zakon.kz.

Канал должен был снижать соленость почвы и создавать вокруг себя микроклимат. Время показало, что своей роли он не выполняет, сообщает Atameken Business.

Живущие около канала люди испытывают неприятные ощущения из-за тухлого запаха. Вечером невозможно выйти на прогулку, говорят местные жители.

Экоактивисты предлагают установить насосы со стороны реки с двух сторон. Далее канал необходимо соединить с природным руслом, после чего вода сама найдет выход. Закапывать канал нельзя, считают эксперты.

Коммунальные службы периодически очищают канал от мусора.