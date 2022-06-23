В Карагандинской области растет число предпринимателей

За пять месяцев 2022 года в Карагандинской области на 7,1% увеличилось количество занятых в малом и среднем бизнесе. Годовой выпуск продукции МСБ превысил 2 трлн тенге.

О перспективах развития этого сектора на брифинге в СЦК рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

По его словам, стоит задача увеличить объемы производства МСБ на 10%.

Как отмечено на сайте акимата Карагандинской области, что касается рабочих мест, то в малом и среднем бизнесе занято почти 40 % жителей области. Также запланированы девять национальных проектов, которые позволят трудоустроить более 15 тысяч человек.