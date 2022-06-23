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В Карагандинской области растет число предпринимателей

отчет Карагандинская область аким Фото: gov.kz
За пять месяцев 2022 года в Карагандинской области на 7,1% увеличилось количество занятых в малом и среднем бизнесе. Годовой выпуск продукции МСБ превысил 2 трлн тенге.

О перспективах развития этого сектора на брифинге в СЦК рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

По его словам, стоит задача увеличить объемы производства МСБ на 10%.

Как отмечено на сайте акимата Карагандинской области, что касается рабочих мест, то в малом и среднем бизнесе занято почти 40 % жителей области. Также запланированы девять национальных проектов, которые позволят трудоустроить более 15 тысяч человек.

На сегодняшний день уже создано 5700 рабочих мест, из них 1800 постоянных. Безработица сохраняется на отметке 4,6%, что на 0,3% ниже среднего республиканского уровня. Предпринимаемые меры позволят сохранить этот показатель.Женис Касымбек

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Анастасия Московчук
Касымбек Женис Карагандинская область
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